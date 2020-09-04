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НАТО вимагає від Росії розкрити програму "Новічок"

Брюссель, П'ятниця 04 вересня 2020 14:27
НАТО вимагає від Росії розкрити програму "Новічок"
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Північноатлантичний альянс НАТО після інциденту з отруєнням Олексія Навального (російського опозиціонера) вимагає від Росії розкрити програму виробництва бойової речовини "Новічок". Дані необхідно надати Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО).

Про це у своєму Twitter заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Німеччина поінформувала союзників про висновки своїх фахівців щодо отруєння Олексія Навального. Всі союзники НАТО засуджують цей напад. Ми закликаємо Росію надати ОЗХО повну інформацію про програму "Новічок", - заявив він.

Також сьогодні на прес-конференції він зазначив, що країни НАТО обговорюють можливі заходи щодо Росії у зв'язку з отруєнням Навального, але поки не можна сказати, якими вони будуть.

"Будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну зневагу до людських життів і є неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил", - додав він.

Нагадаємо, Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

МЗС України вже закликав ввести санкції проти Росії за цей інцидент.

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