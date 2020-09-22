ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НАТО требует от РФ прозрачного расследования отравления Навального

Автор: Инна Собора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование яда класса "Новичок" является нарушением международного законодательства по химическому оружию. Он призвал Россию провести полное расследование этого дела.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Голос Америки".

Столтенберг назвал отравление Навального нападением на фундаментальные демократические права человека.

"Мы жестко осудили атаку "Новичком" против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение ... это также является серьезными нарушением международного законодательства, а также - соглашения о контроле вооружений - Конвенции о химическом оружии. Так это требует мощной международной реакции ", - заявил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что страны НАТО обсуждают возможные меры относительно России в связи с отравлением Навального, но пока нельзя сказать, какими они будут.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Затем оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОНавальный