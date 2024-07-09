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В НАТО наблюдают нехватку войск и боеприпасов у РФ для большого наступления, - Reuters

Вторник 09 июля 2024 21:03
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В НАТО наблюдают нехватку войск и боеприпасов у РФ для большого наступления, - Reuters Фото: у России не хватает солдат для большого наступления (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У России не хватает военных и боеприпасов для того, чтобы начать большое наступление в Украине, считают в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказал на брифинге неназванный высокопоставленный представитель НАТО, России для масштабного наступления нужно будет обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран сверх тех, которые уже есть.

"То, что мы видим сегодня, - это по-прежнему очень высокие российские потери. Россия пытается отвоевать территорию. Мы видим, что оборона Украины значительно улучшилась", - добавил он.

По словам чиновника НАТО, Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.

Также он добавил, что пройдет "еще некоторое время" перед тем, как Украина соберет боеприпасы и личный состав, которые нужны для проведения масштабных наступательных операций.

"Мы видим, что они совершенствуются с каждым днем", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у России нет возможностей и сил для большого прорыва на фронте в Украине.

Также он уточнил, что россияне, вероятнее всего, продолжат наносить удары по Украине при помощи своих ракет и дронов.

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