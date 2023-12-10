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В НАТО надеются на расширение Альянса в ближайшие годы: граница сдвинется восточнее

Фото: заместитель генсека НАТО Мирча Джоане (nato int)
Автор: Наталья Юрченко

В НАТО надеются, что в ближайшие годы Альянс расширится, а граница сдвинется восточнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генсека НАТО Мирча Джоане, которого цитирует Ziua de Vest.

Джоане сделал заявление во время презентации собственной книги "Битва за будущее Румынии. Мысли румына на вершине НАТО". В книге, в том числе, описана война в Украине.

Заместитель генсека НАТО убежден, что в ближайшие годы Украина, Молдова, Грузия и Западные Балканы станут частью европейского сообщества, а затем и членами евроатлантического альянса.

По мнению Джоане, Румыния скоро не будет восточной границей НАТО, она сдвинется восточней.

"Поэтому пора для Румынии окончательно сбежать с периферии Европы и поставить себя в центр Европы с точки зрения важности", - сказал чиновник НАТО.

Он добавил, что Франция, Германия, Польша, Румыния образуют естественный мощный четырехугольник: две крупнейшие страны в Западной Европе и две крупнейшие страны в Восточной Европе.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.

 

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