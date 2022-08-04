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НАТО співпрацює з оборонними компаніями: хоче збільшити постачання зброї в Україну

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Члени НАТО тісно співпрацюють з оборонними компаніями, щоб забезпечити більше поставок зброї та обладнання для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів. Тому ми також зараз у тісному контакті та тісно співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоб виробляти більше та постачати більше різних типів боєприпасів, зброї та можливостей", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він також зазначив у своїй промові в Норвегії, що вторгнення Росії в Україну створило найнебезпечнішу ситуацію для Європи з часів Другої світової війни і що Росії не можна дозволити перемогти. Столтенгберг також звинуватив президента РФ Володимира Путіна в "безрозсудній і небезпечній" риториці щодо потенційного використання ядерної зброї.

Він додав що війна, швидше за все, завершиться лише після переговорів.

"Ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Ми також знаємо, що результат цих переговорів повністю залежатиме від сили на полі бою" - сказав він.

Нагадаємо, Столтенберг заявив про ризик зіткнення НАТО з Росією через її війну проти України.

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