НАТО стежить за військовими навчаннями, у яких задіяна Білорусь

Фото: Стюарт Вільям Піч (flickr.com/nato)

Голова військового комітету НАТО маршал Військово-повітряних сил Британії Стюарт Вільям Піч заявив, що альянс стурбований ситуацією в Білорусі та продовжуватиме спостереження за військовими діями на кордоні з Литвою. Він зазначив, що НАТО не є загрозою для Білорусі або її жителів.

Про це повідомляє Delfi.

"Ми все ще стурбовані ситуацією в Білорусі і будемо продовжувати спостереження за навчаннями в регіоні, які викликають інтерес НАТО", - сказав Піч.

Він також висловив стурбованість через дії влади Білорусі стосовно мирних протестувальників. Піч нагадав, що генсек Альянсу "Столтенберг закликав владу Білорусі поважати свободу слова і право на протест".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що військові навчання Росії і Білорусі не створюють безпосередньої загрози для Литви, однак їх можна оцінювати як форму тиску.

Також РБК-Україна писало, що в Білорусь на навчання "Слов'янське братерство-2020" прибули російські десантники. Очікується, що в навчаннях буде задіяно до 1,5 тисячі військових, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки.