В НАТО одобрили первую в истории программу инновационного сотрудничества с Украиной

По словам Столтенберга, в ходе заседания Совета Украина-НАТО, который прошел сегодня, 13 июня, министры обороны обсудили инициативы, которые направлены на приближение Украины к членству в Альянсе.

В частности, были подняты вопросы приведения украинского сектора обороны и безопасности к стандартам НАТО, совершенствования оборонных закупок и укрепления украинской оборонной промышленности.

"Сегодня мы одобрили первую в истории программу инновационного сотрудничества между НАТО и Украиной", - рассказал Столтенберг, не раскрыв деталей.

Также он добавил, что Альянс готовится одобрить создание совместного аналитического учебно-тренировочного центра НАТО-Украина. Его хотят обустроить в Польше.

По словам генсека, завтра, 14 июня, министры обороны стран НАТО поднимут вопрос обязательства в области оборонной промышленности, которое предусматривает увеличение объемов производства.