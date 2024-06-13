В НАТО одобрили первую в истории программу инновационного сотрудничества с Украиной

Министры обороны стран НАТО впервые одобрили программу, которая касается инновационного сотрудничества с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По словам Столтенберга, в ходе заседания Совета Украина-НАТО, который прошел сегодня, 13 июня, министры обороны обсудили инициативы, которые направлены на приближение Украины к членству в Альянсе.
В частности, были подняты вопросы приведения украинского сектора обороны и безопасности к стандартам НАТО, совершенствования оборонных закупок и укрепления украинской оборонной промышленности.
"Сегодня мы одобрили первую в истории программу инновационного сотрудничества между НАТО и Украиной", - рассказал Столтенберг, не раскрыв деталей.
Также он добавил, что Альянс готовится одобрить создание совместного аналитического учебно-тренировочного центра НАТО-Украина. Его хотят обустроить в Польше.
По словам генсека, завтра, 14 июня, министры обороны стран НАТО поднимут вопрос обязательства в области оборонной промышленности, которое предусматривает увеличение объемов производства.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам Альянса поддержать обязательство каждый год выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине.
Как уточнял Столтенберг, таким образом Украина получит больше предсказуемости в вопросе поставок оружия.
Такое предложение могут рассмотреть в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.
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