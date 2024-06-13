RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО одобрили первую в истории программу инновационного сотрудничества с Украиной

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министры обороны стран НАТО впервые одобрили программу, которая касается инновационного сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, в ходе заседания Совета Украина-НАТО, который прошел сегодня, 13 июня, министры обороны обсудили инициативы, которые направлены на приближение Украины к членству в Альянсе. 

В частности, были подняты вопросы приведения украинского сектора обороны и безопасности к стандартам НАТО, совершенствования оборонных закупок и укрепления украинской оборонной промышленности. 

"Сегодня мы одобрили первую в истории программу инновационного сотрудничества между НАТО и Украиной", - рассказал Столтенберг, не раскрыв деталей. 

Также он добавил, что Альянс готовится одобрить создание совместного аналитического учебно-тренировочного центра НАТО-Украина. Его хотят обустроить в Польше. 

По словам генсека, завтра, 14 июня, министры обороны стран НАТО поднимут вопрос обязательства в области оборонной промышленности, которое предусматривает увеличение объемов производства. 

Что предшествовало

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам Альянса поддержать обязательство каждый год выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине.

Как уточнял Столтенберг, таким образом Украина получит больше предсказуемости в вопросе поставок оружия.

Такое предложение могут рассмотреть в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергПомощь УкраинеВойна в Украине