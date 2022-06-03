Молдова хоче придбати протитанкові ракети та дрони-камікадзе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Молдови Анатолія Носатого в ефірі Jurnal TV .

За словами міністра, зараз Молдова отримує від партнерів військову допомогу, але це нелетальна зброя - здебільшого бронежилети, каски, засоби комунікації та системи сповіщення.

Він додав, що Молдова немає в арсенілі танків, їх закупка й утримання поки що занадто дорого обійдеться для Кишинева. Тому Міноборони хоче посилити протитанкову оборону.

"У нас в армії є трохи більше 6,5 тисяч військовослужбовців, армія обладнана тим, що залишилося з радянських часів, - це техніка 60-х, 70-х та 80-х років минулого століття", - сказав Носатий.