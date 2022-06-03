Молдова хоче придбати протитанкові ракети та дрони-камікадзе
Молдова планує посилити власну армію більш сучасним озброєння. Міноборони хоче обговорити дане питання з західними партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Молдови Анатолія Носатого в ефірі Jurnal TV.
За словами міністра, зараз Молдова отримує від партнерів військову допомогу, але це нелетальна зброя - здебільшого бронежилети, каски, засоби комунікації та системи сповіщення.
Він додав, що Молдова немає в арсенілі танків, їх закупка й утримання поки що занадто дорого обійдеться для Кишинева. Тому Міноборони хоче посилити протитанкову оборону.
"У нас в армії є трохи більше 6,5 тисяч військовослужбовців, армія обладнана тим, що залишилося з радянських часів, - це техніка 60-х, 70-х та 80-х років минулого століття", - сказав Носатий.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр Молдови заявила, що уряд веде переговори про постачання летальної зброї з ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.