RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

НАТО разрабатывает боевых роботов на фоне растущей угрозы со стороны России, - The Times

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Латвии, недалеко от военной базы Адажи, прошли масштабные учения НАТО, на которых демонстрировались передовые технологии, включая роботизированные системы, управляемые по сети 5G из разных точек Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

В ходе этих испытаний, названных "Цифровая магистраль", был представлен роботизированный аппарат, способный автономно сканировать поле боя в поисках противника. Управлялся он испанскими военными, находящимися за 2000 миль от места учений, что стало возможным благодаря сетям 5G. Цель НАТО - технологически опередить возможных противников, включая Россию, и повысить взаимодействие войск разных стран.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что НАТО стремится координировать работу различных систем, включая наземные роботы и беспилотные летательные аппараты, что особенно важно в свете современных угроз.

В учениях участвовали и представители Эстонии. Премьер-министр страны Кристен Михал заявил, что будущее современной войны формируется в Украине, и для противодействия России необходимо поддерживать технологическое превосходство. Он подчеркнул, что НАТО должно устанавливать амбициозные цели, а прежние меры по усилению обороны были недостаточными.

Также была представлена разработка латвийской компании Origin Robotics - беспилотная система высокоточного оружия Beak, прозванная "летающим Javelin". Этот беспилотник возвращается на базу после выполнения задания, что делает его более экономичным по сравнению с традиционными ударными аппаратами.

Во время учений использовались беспилотные системы для эвакуации раненых солдат и патрулирования побережья. В то же время НАТО сталкивается с вызовами в политической сфере: возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает опасения у европейских союзников из-за его критики помощи Украине и угроз выйти из альянса, если европейские страны не увеличат оборонные расходы.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина отметила, что Европа с нетерпением ждет результатов выборов в США, так как неопределенность создает нестабильную ситуацию в условиях конфликта в Украине.

Угроза Европе со стороны РФ

Еще в 2022 году президент США Джо Байден предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине. По его словам, без реакции НАТО война и хаос могли бы угрожать всей Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно подчеркивал эту угрозу. В ноябре 2023 года Зеленский заявил, что Россия вместе с Ираном причастна к обострению ситуации на Ближнем Востоке и стремится спровоцировать конфликты и в других регионах мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация