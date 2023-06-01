В НАТО рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины: СМИ узнали детали

Что хочет Украина

Украинские власти неоднократно отмечали, что стремятся к скорейшему вступлению нашей страны в НАТО. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что этого не произойдет до завершения войны. Тем не менее, он призвал альянс предоставить четкий алгоритм действий для вступления и гарантии безопасности.

Представители власти ожидают политический шаг от НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

Альянс не торопится

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие союзники пообещали Украине помощь в войне и после ее завершения. Альянс хочет создать многолетнюю программу поддержки для перехода на стандарты НАТО. Однако механизм до сих пор не заработал.

Источники издания в Брюсселе заявляют, что НАТО хочет гарантировать поставку военного оборудования, сотрудничество в военной сфере. В частности, речь идет также о реформировании Министерства обороны по модели НАТО.

Гарантии безопасности

Страны Балтии и Польши поддерживают многолетнюю программу для Украины, но хотят еще большей поддержки. Речь идет о четких обязательствах о членстве и гарантиях безопасности.

Эксперты говорят, что страны НАТО хотят сформировать определенный "якорь", чтобы обезопасить Украину. Эту идею поддерживают Великобритания, США и Франция. Однако возникают вопросы по срокам, поскольку война продолжается.

По данным издания, альянс также обсуждает предложение "механизмов безопасности". В Брюсселе объясняют, что это более регулируемая и надежная формула, которая поможет гарантировать военную поддержку в долгосрочной перспективе до тех пор, пока союзники не будут готовы принять Украину в НАТО.

Другая модель заключается в предоставлении гарантий безопасности, это концепция, предложенная замгоссекретаря США Викторией Нуланд.

"Это может означать подписание какого-либо двустороннего или группового политического соглашения, которое обеспечит более высокий уровень военной помощи Украине, чем сейчас, в зависимости от того, когда это соглашение вступит в силу", - объясняет издание.