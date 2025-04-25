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НАТО рассматривает Россию как "долгосрочную угрозу", - Рютте

Пятница 25 апреля 2025 03:03
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НАТО рассматривает Россию как "долгосрочную угрозу", - Рютте Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские союзники США едины во мнении, что Россия является "долгосрочной угрозой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы все в НАТО согласны с тем, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу территории НАТО, всей евроатлантической территории", - сказал Рютте после своей встречи с президентом США Дональд Трампом в Белом доме.

Также он затронул тему расходов НАТО, поскольку Трамп давно зациклен на том, что страны Европы не вносят требуемые 2% своего ВВП на оборону, и говорил, что требование должно быть выше. Рютте согласился с этим, сказав, что "оно должно быть значительно выше, чем эти знаменитые 2%".

"Очевидно, что с 2% мы не сможем защитить территорию НАТО", - добавил глава Альянса.

Россия и НАТО

Напомним, на прошлой неделе британские истребители дважды "перехватывали" российские самолеты. Они находились в непосредственной близости к границам НАТО.

Также мы писали, что по оценкам американского Института изучения войны (ISW), власти РФ запускают масштабную пропагандистскую кампанию, чтобы убедить свое население в необходимости "большой войны" с НАТО.

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НАТО Российская Федерация Марк Рютте
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