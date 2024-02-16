НАТО рассматривает план развертывания сил альянса по всей Европе, - FT

В этом процессе будут использованы уроки, извлеченные из текущих учений Steadfast Defender, которые моделируют крупномасштабный конфликт с противником на востоке НАТО, что является крупнейшими военными играми в истории альянса со времен холодной войны.

Адмирал Роб Бауэр, возглавляющий комитет НАТО заявил, что учения были направлены на "подготовку к конфликту с Россией".

Генерал сэр Патрик Сандерс, покидающий пост главы британской армии, предупредил, что население Великобритании должно быть готово к потенциальной войне с Россией.

Британские граждане должны быть "обучены и экипированы" для ведения боевых действий, поскольку Москва планирует "победить нашу систему и образ жизни", заявил Сандерс в прошлом месяце.

По словам сотрудника британской разведки, такие предупреждения не были попыткой посеять панику. Он отметил, что "предупреждения делаются для того, чтобы мы могли предвидеть и быть предупрежденными, поскольку между предупреждением и кризисом часто проходит очень короткий промежуток времени".

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его заявление прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

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