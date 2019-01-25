НАТО і РФ розійшлися у питаннях України та ракетного договору, - генсек

Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенберг підкреслив, що з 2014 року Україна завжди є першим пунктом для обговорення в порядку денному Ради НАТО-Росія

У ході засіданні Ради НАТО-Росія у п’ятницю в штаб-квартирі альянсу сторони фундаментально не погодилися з найважливіших питань порядку денного: щодо ситуації в Україні та договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами генсека, необхідно продовжувати "розмовляти та висловлювати занепокоєння".

"Наша перша зустріч у цьому році була корисною та професійною, ми обговорили дві важливі теми: Україну і договір про обмеження ракет середньої дальності. З обох цих питань союзники (по НАТО, - ред.) і Росія фундаментально не погоджуються. Але це саме та причина, чому важливо продовжувати розмовляти та висловлювати занепокоєння, підвищувати передбачуваність та знижувати ризики", - сказав Столтенберг.

За словами генсека альянсу, з 2014 року Україна завжди є першим пунктом для обговорення в порядку денному Ради НАТО-Росія.

"Цього разу ми обговорили напругу навколо Азовського моря, а також ситуацію з безпеки у східній Україні. Союзники вчергове чітко заявили, що вони не визнали і не визнають у майбутньому анексію Криму", - поінформував він.

Нагадаємо, на Раді Росія-НАТО союзники Північноатлантичного альянсу закликали РФ звільнити незаконно затриманих в Керченській протоці українських моряків.

Як писало РБК-Україна раніше, анонсувалося, що у ході засідання Ради Росія-НАТО обговорять ситуацію в Україні.

Додамо, під час форуму в Давосі в альянсі висловили стурбованість з приводу нарощування військового потенціалу Росії у Чорноморському регіоні.