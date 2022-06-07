RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО проведе військові навчання в Туреччині

Фото: НАТО проведе військові навчання в Туреччині (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На тлі розбіжностей у зв'язку з прийняттям в НАТО Швеції і Фінляндії Північноатлантичний альянс проведе в Туреччині військові навчання. Ramstein Dust II - 2022 (RADU II-22) заплановані з 20 по 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Навчання відбудуться на 3-й головній реактивній базі в місті Конья.

У міністерстві оборони Туреччини уточнили, що навчання планується провести спільно з маневрами International Anatolian Eagle-2022.

Раніше стало відомо, що Швеція і Фінляндія не встигнуть вступити в НАТО в ході червневого саміту в Мадриді.

Туреччина звинувачує ці країни в підтримці тероризму, відомо, що сторони поки не досягли компромісу у питанні вступу скандинавських країн до НАТО.

Нагадавши, у Балтійському морі почалися двотижневі Військово-морські навчання НАТО BALTOPS-22 за участю Фінляндії і Швеції, які заявили про намір вступити в альянс. У них залучені 45 кораблів, 75 літаків і понад 7 тисяч моряків, льотчиків і морських піхотинців з 16 країн, у тому числі з Фінляндії та Швеції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияНАТО