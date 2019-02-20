НАТО попередило про небезпеку маніпулювання військовими через соцмережі

Стратегічний центр альянсу провів експеримент напередодні військових навчань

Эксперты из Североатлантического альянса накануне военных учений в Европе провели эксперимент, создав несколько фейковых аккаунтов на Facebook и привлекая в них военнослужащих. Об этом говорится в докладе стратегического центра НАТО, передает РБК-Украина со ссылкой на Wired.

Авторам эксперимента удалось при помощи общения не только определить местоположение и передвижение отдельных частей, но и спровоцировать солдат на нарушение дисциплины.

При этом, как отмечает издание, на весь эксперимент было потрачено всего 60 долларов.

Также, согласно докладу, при помощи социальных сетей в ходе исследования удавалось обнаружить информацию о военнослужащих, с помощью которой на них можно было оказывать давление.

По словам главы стратегического центра НАТО Дженис Сартс, у каждого человека есть "кнопка", на которую можно нажать.

"На кого-то можно надавить финансово, на кого-то при помощи личной информации. Проблема в том, что личные данные находятся в открытом доступе", - рассказала она.

Как отмечает издание, НАТО уже несколько лет пытается заставить военнослужащих отказаться от смартфонов, которые можно использовать для отслеживания их дислокации.

Напомним, Киберполиция Украины согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины, а также верификацию заказчиков политической рекламы для предупреждения недобросовестной агитации.