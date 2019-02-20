НАТО попередило про небезпеку маніпулювання військовими через соцмережі

Фото: НАТО в Брюсселі (flickr.com/nato)

Стратегічний центр альянсу провів експеримент напередодні військових навчань

Експерти з Північноатлантичного альянсу напередодні військових навчань у Європі провели експеримент, створивши кілька фейкових акаунтів на Facebook і залучаючи до них військовослужбовців. Про це йдеться в доповіді стратегічного центру НАТО, передає РБК-Україна з посиланням на Wired.

Авторам експерименту вдалося за допомогою спілкування не тільки визначити місце розташування і пересування окремих частин, а й спровокувати солдатів на порушення дисципліни.

При цьому, як зазначає видання, на весь експеримент було витрачено лише 60 доларів.

Також, згідно з доповіддю, за допомогою соціальних мереж під час дослідження вдавалося виявити інформацію про військовослужбовців, за допомогою якої на них можна було тиснути.

Зі слів голови стратегічного центру НАТО Дженіс Сартс, у кожної людини є "кнопка", на яку можна натиснути.

"На когось можна натиснути фінансово, на когось за допомогою особистої інформації. Проблема в тому, що особисті дані є у відкритому доступі", - розповіла вона.

Як зазначає видання, НАТО вже кілька років намагається змусити військовослужбовців відмовитися від смартфонів, які можна використовувати для відстеження їх дислокації.

Нагадаємо, Кіберполіція України погодила з представниками Facebook можливість використання спрощеної та прискореної процедури верифікації для кандидатів у президенти України, а також верифікацію замовників політичної реклами для попередження недобросовісної агітації.