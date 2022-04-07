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НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та кіберзагроз

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Брюсель, Четвер 07 квітня 2022 17:35
НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та кіберзагроз Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг що Альянс допоможе Україні в захисті від хімічних та біологічних та кіберзагроз. Для цього обговорюється питання щодо передачі країні відповідного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга під час брифінгу.

"Деякі з пакетів допомоги відважним українцям, яки захищають свої домівки та країну та відштовхують сили вторгнення, включають збільшення гуманітарної допомоги та фінансової підтримки. Ми обговорили, що ще ми будемо робити, зокрема надання допомоги в кібербезпеці та забезпечення обладнанням, яке допоможе Україні захиститися від хімічних та біологічних загроз", - розповів генсек НАТО.

Нагадаємо, як раніше заявив Столтенберг, хоча Росія зараз концентрує свій наступ на схід України, НАТО не бачить "ніяких ознак" того, що мета Володимира Путіна з контролю над усією країною змінилася. Він не виключив, що війна може тривати роками.

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