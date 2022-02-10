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НАТО запропонувало Росії провести нові переговори щодо України

Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав главі МЗС РФ Сергію Лаврову листа із закликом провести нове засідання Ради Росія-НАТО. Під час якої, зокрема, обговорити ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Сьогодні вранці я надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Продовження засідань Ради Росія-НАТО є важливим для взаємної довіри", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. В ході зустрічі обговорювалася ситуація на кордоні України, загроза вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

Додамо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки". Обговорення йдуть з кінця 2021 року, але Москва висуває неприйнятні для Заходу умови.

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