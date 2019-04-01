У НАТО поки відмовляються коментувати вибори в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не буде коментувати хід виборів в Україні до завершення другого туру. Про це він заявив під час прес-конференції у понеділок, повідомляє РБК-Україна.

Він наголосив, що вибори - це звичайна демократична процедура для НАТО та для всіх країн-союзниць.

"Щодо виборів в Україні - вибори тривають. Сьогодні зарано коментувати підсумки виборів, тому що попереду - другий тур. В НАТО, і в країнах-членах, вибори відбуваються постійно. Важливо, щоб вони були вільними і справедливими", - сказав Столтенберг, наголосивши, що важливо дочекатися другого туру.

РБК-Україна писало, що спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва заявив, що перший тур виборів був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.

Нагадаємо, що ЦВК опрацювала вже 85% протоколів, за результатами підрахунків лідером залишається Володимир Зеленський (30,34%). Петро Порошенко на другому місці з підтримкою 16,02% виборців. Юлія Тимошенко на третьому місці - 13,28%. У Центрвиборчкомі заявили, що офіційні результати голосування в першому турі будуть оголошені до 10 квітня.