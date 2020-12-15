НАТО не підтримує санкції США проти Туреччини за купівлю С-400, - Столтенберг

НАТО шкодує щодо рішення влади Сполучених Штатів Америки про введення санкцій проти Туреччини через купівлю російських систем протиповітряної оборони С-400. Водночас НАТО шкодує і через рішення Туреччини щодо закупівлі цих систем в Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі.

Генсек НАТО шкодує, що країнам Альянсу доводиться вводити санкції один проти одного.

"Я шкодую, що ми опинилися в ситуації, коли країни НАТО були змушені накласти санкції один на одного, і я також стурбований наслідками рішення Туреччини про придбання російських систем протиповітряної та протиракетної оборони C-400", - сказав Столтенберг.

Зазначимо, вчора США оголосили про введення санкцій проти Туреччини за купівлю російських систем ППО С-400. Під американські санкції потрапили четверо турецьких чиновників і Управління оборонної індустрії Туреччини.

Нагадаємо, Туреччина у 2018 році закупила у Росії системи ППО С-400. У Держдепі США заявили, що Анкара не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

Крім того, на початку жовтня американські сенатори закликали владу США ввести санкції проти Туреччини через купівлю С-400.