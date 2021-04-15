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В НАТО підтримали антиросійські санкції США та звернулись до Росії

Новость на русском → Брюссель, Четвер 15 квітня 2021 15:45
В НАТО підтримали антиросійські санкції США та звернулись до Росії Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

НАТО підтримує санкції, які сьогодні оголосили США щодо Російської Федерації. У Альянсі також закликали Росію припинити провокації на кордоні України.

Про це йдеться у заяві НАТО.

У заяві говориться, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету України та Грузії та територіальну цілісність.

"Союзники з НАТО підтримують і солідарні зі Сполученими Штатами після анонсу 15 квітня дій щодо реагування на дестабілізуючу діяльність Росії", - йдеться у заяві.

В Альянсі закликали Росію негайно почати виконувати свої міжнародні зобов'язання.

"Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться в заяві.

Зазначимо, сьогодні США оголосили про введення нових санкцій проти Росії.

Крім того, США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму.

Також США ввели санкції проти російських компаній за кібератаки.

Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.

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