В НАТО підтримали антиросійські санкції США та звернулись до Росії
НАТО підтримує санкції, які сьогодні оголосили США щодо Російської Федерації. У Альянсі також закликали Росію припинити провокації на кордоні України.
Про це йдеться у заяві НАТО.
У заяві говориться, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету України та Грузії та територіальну цілісність.
"Союзники з НАТО підтримують і солідарні зі Сполученими Штатами після анонсу 15 квітня дій щодо реагування на дестабілізуючу діяльність Росії", - йдеться у заяві.
В Альянсі закликали Росію негайно почати виконувати свої міжнародні зобов'язання.
"Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться в заяві.
Зазначимо, сьогодні США оголосили про введення нових санкцій проти Росії.
Крім того, США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму.
Також США ввели санкції проти російських компаній за кібератаки.
Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.