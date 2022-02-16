НАТО планує розмістити в Східній Європі нові бойові групи, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи. Він уточнив, що їх можуть направити в Румунію і Чорноморський регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Столтенберга .

"Міністри (оборони країн НАТО - ред.) обговорили нові варіанти посилення нашої оборони і стримування, прийняли рішення про розгляд розгортання нових бойових груп у Східній Європі", - сказав Столтенберг за підсумками першого дня засідання глав оборонних відомств Альянсу.

За його словами, у разі схвалення нові бойові групи НАТО будуть направлені в Румунію і країни Чорноморського регіону. Столтенберг додав, що Альянс поки не бачить жодних ознак деескалації на кордоні України, незважаючи на заяви Росії про відведення військ.

"Інформація, якою ми ділимося, також підтверджується відкритими джерелами. З супутниковими знімками з комерційних апаратів, тому я думаю, що це досить складно оскаржити", - уточнив генсек НАТО.