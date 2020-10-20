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НАТО планує побудувати космічний центр в Німеччині

Німеччина, Вівторок 20 жовтня 2020 04:08
НАТО планує побудувати космічний центр в Німеччині
Фото: НАТО (nato.int)
Автор: Надія Собенко

Глави міноборони країн-учасників НАТО планують почати будівництво космічного центру на території Німеччини. Центр хочуть розмістити на авіабазі Рамштайн, розташованої в федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Міністри оголосять про свої плани в четвер, 22 жовтня.

За даними видання, центр повинен стати "координаційним пунктом для спостереження за космічним простором".

Також уточнюється, що підприємство може бути переобладнано в командний цпункт управління обороною.

Крім того, за даними агентства dpa, очікується створення "свого роду аналітичного центру" альянсу, який буде займатися дослідженням космічної діяльності.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, він очікує, що плани по створенню космічного центру будуть узгоджені до 21 жовтня, пише DW.

При цьому він в черговий раз застеріг від спроб мілітаризації космосу.

"Супутникові системи використовуються в світі в такому обсязі, який багатьом навіть важко собі уявити. Торгівля, прогнози погоди, мобільний зв'язок і банківські перекази - у всіх цих областях ми покладаємося на супутники. Для НАТО космос також є важливою галуззю, враховуючи наші можливості щод навігації, збору розвідувальних даних, комунікації та відстеження запусків ракет", - сказав Столтенберг.

За його словами важливо, щоб у НАТО було "гарне уявлення про те, що відбувається в космосі, щоб у нас був надійний доступ до космічних послуг і щоб альянс максимально використовував свої технічні можливості".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США і Росія проведуть переговори по мілітаризації космосу.

Також РБК-Україна писало, що США заявили, що мають докази російських космічних стрільб.

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