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США та Росія проведуть переговори щодо мілітаризації космосу

Відень, Неділя 26 липня 2020 00:40
США та Росія проведуть переговори щодо мілітаризації космосу
Фото: російський супутник (pixabay)
Автор: Инна Собора

Переговори заплановані на понеділок

Сполучені Штати Америки (США) та Російська Федерація проведуть стратегічне засідання з протидії мілітаризації космосу. Переговори заплановано на 27 липня у Відні (Австрія).

Про це пише "Голос Америки".

Переговори анонсував помічник держсекретаря США Крістофер Форд.

"Москва та Пекін вже перетворили космос на місце проведення воєнних дій" , - сказав він.

Цього тижня США та Британія звинуватили Росію у тестуванні космічної зброї. Росія звинувачення відкидає.

Командувач космічними силами США, генерал Джей Реймонд заявив, що Росія провела неруйнівні випробування космічної протисупутникової зброї.

РБК-Україна писало, що США заявили, що мають докази російських космічних стрільб.

Раніше Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикикосмосРосійська Федерація
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