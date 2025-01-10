НАТО не поддержит идею Трампа по расходам на оборону, но увеличит их, - Reuters

Как отмечается в материале РБК-Украина"НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит", страны Центрально-Восточной Европы, которые и так достигли показателя в 2%, при поддержке нового генсека НАТО Марка Рютте лоббируют дальнейшее увеличение оборонных расходов. И их настояния, похоже слышат.

Ранее мы писали, что по данным Bloomberg, в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.

Собеседники издания отмечают, что приоритетными задачами станут усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания.

Напомним, среди расходов на оборону стран-членов НАТО наблюдаются большие разногласия. Польша выделила рекордные 186,6 млрд злотых (46 млрд долларов) на оборону в этом году, или 4,7% ВВП, тогда как Германия, крупнейший поставщик военной помощи ЕС Украине, потратит в этом году 2,1% или 72 млрд евро.

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