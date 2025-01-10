НАТО не поддержит идею Трампа по расходам на оборону, но увеличит их, - Reuters

НАТО не прислушивается к предложению новоизбранного президента Дональда Трампа о значительном повышении расходов на оборону. Но, вероятно, согласится выйти за пределы текущей цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В то же время издание пишет, что новая цель, вероятно, будет согласована на саммите НАТО в Гааге в июне,

Официальные лица НАТО считают такое увеличение политически и экономически нереалистичным. Однако ожидается, что альянс повысит свои оборонные цели до примерно 3% ВВП, учитывая опасения относительно возможной агрессии со стороны России после конфликта в Украине и постоянные призывы Трампа

НАТО не будет поддерживать предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) среди стран-членов альянса.

Как отмечается в материале РБК-Украина"НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит", страны Центрально-Восточной Европы, которые и так достигли показателя в 2%, при поддержке нового генсека НАТО Марка Рютте лоббируют дальнейшее увеличение оборонных расходов. И их настояния, похоже слышат.

Ранее мы писали, что по данным Bloomberg, в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.

Собеседники издания отмечают, что приоритетными задачами станут усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания.

Напомним, среди расходов на оборону стран-членов НАТО наблюдаются большие разногласия. Польша выделила рекордные 186,6 млрд злотых (46 млрд долларов) на оборону в этом году, или 4,7% ВВП, тогда как Германия, крупнейший поставщик военной помощи ЕС Украине, потратит в этом году 2,1% или 72 млрд евро.

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