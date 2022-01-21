НАТО відповіло на вимоги Росії щодо Румунії та Болгарії: Заява

Північноатлантичний Альянс відповів на вимогу Росії щодо так званих "гарантій безпеки", які передбачають виведення військ НАТО з території Румунії та Болгарії. У НАТО заявили, що не відмовляться від охорони і захисту країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Олександри фон Намен в Twitter .

"НАТО не відмовиться від нашої здатності охороняти і захищати один одного, в тому числі за допомогою присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії привели б до створення членів НАТО першого і другого сорту, чого ми не можемо допустити. Ми відкидаємо будь-які ідеї про сфери впливу в Європі", - йдеться в повідомленні.

В Альянсі заявили, що завжди будуть реагувати на будь-яке погіршення умов безпеки, в тому числі шляхом зміцнення колективної оборони.

"НАТО пильно і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - йдеться в повідомленні.