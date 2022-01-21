ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО відповіло на вимоги Росії щодо Румунії та Болгарії: Заява

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 20:36
НАТО відповіло на вимоги Росії щодо Румунії та Болгарії: Заява Фото: НАТО відповіло на вимоги Росії щодо Румунії та Болгарії (kariuomene lt)
Автор: Валерія Поліщук

Північноатлантичний Альянс відповів на вимогу Росії щодо так званих "гарантій безпеки", які передбачають виведення військ НАТО з території Румунії та Болгарії. У НАТО заявили, що не відмовляться від охорони і захисту країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Олександри фон Намен в Twitter.

"НАТО не відмовиться від нашої здатності охороняти і захищати один одного, в тому числі за допомогою присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії привели б до створення членів НАТО першого і другого сорту, чого ми не можемо допустити. Ми відкидаємо будь-які ідеї про сфери впливу в Європі", - йдеться в повідомленні.

В Альянсі заявили, що завжди будуть реагувати на будь-яке погіршення умов безпеки, в тому числі шляхом зміцнення колективної оборони.

"НАТО пильно і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.

Міністерство закордонних справ Румунії вже відкинуло як "недоречні і безпідставні" заяви російського МЗС щодо військової присутності НАТО в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Румунія Болгария
NEWS
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі