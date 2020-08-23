У НАТО відповіли на звинувачення Лукашенка в нарощуванні військової потужності

В НАТО запевнили, що не посилюють війська біля кордонів з Білоруссю. В альянсі вважають заяви президента Олександра Лукашенка безпідставними.

Про це заявила прес-секретар альянсу Оана Лунгеску, передає EFE.

Вона зазначила, що НАТО не представляє жодної загрози для Білорусі або будь-якої іншої країни.

"Ми займаємо суворо оборонну позицію", - підкреслила вона, додавши, що організація залишається "пильною і готова стримувати будь-яку агресію для захисту союзників".

Крім того, в НАТО закликали Мінськ повністю поважати основні права та свободи своїх громадян.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Гродно нараду з керівництвом силового блоку. Там він заявив, що владі довелося приймати серйозне рішення, приводячи основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.

За його словами, до внутрішньої ситуації в Білорусі "додався зовнішній фактор", зокрема, як заявив глава держави, це "ворушіння" військ НАТО.

Як писало РБК-Украина, раніше Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, оскільки його хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх країн - Польщі та Литві.