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У НАТО відреагували на погрози Путіна націлити ракети на США

Новини » Політика    20.02.2019 - 21:15
У НАТО відреагували на погрози Путіна націлити ракети на США
Фото: прапори країн-учасниць НАТО (flickr.com/nato)

У НАТО заявили, що не хочуть нової гонки озброєнь

У НАТО заявили, що погрози президента Росії Володимира Путіна на адресу США неприйнятні. Про це заявив заступник представника НАТО Пірса Казале, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Казале зазначив, що НАТО не хоче нової гонки озброєнь і не має наміру розгортати в Європі нову ядерну зброю.

"Ми закликаємо Росію зосередитися на поверненні до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що Російська Федерація прийме "дзеркальні і асиметричні заходи" у разі розміщення ракет США в Європі. За словами Путіна, "Росія буде змушена створювати й розгортати види озброєнь, щодо тих територій, де знаходяться центри прийняття рішень і застосування загрожуючих нам ракетних комплексів."

РБК-Україна писало, що Європейський парламент засуджував порушення Росією договору про обмеження ракет малої і середньої дальності.

Як повідомлялося, 1 лютого 2019 року Штати оголосили про припинення участі в ракетному договорі через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з договору набула чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.

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