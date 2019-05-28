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У НАТО відреагували на загострення ситуації між Косовом та Сербією


У KFOR заявили, що на півночі регіону немає ніяких військових сил

Місія Північноатлантичного альянсу відреагувала на загострення ситуації між Косовом та Сербією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті KFOR.

Так, Міжнародні сили з підтримки миру в Косово заявляють, що на півночі регіону немає ніяких військових сил, а проходить тільки поліцейська операція.

"KFOR повідомляє, що поліція Косова проводить поліцейську операцію на всій території Косово після ордерів на арешт, виданих Приштинським судом у зв'язку з розслідуванням корупції", - йдеться в заяві.

KFOR підтверджує, що це тільки поліцейська операція, і ніякі сили безпеки Косова або будь-які інші військові сили не були розгорнуті на півночі країни.

Зазначимо, KFOR пропонує сторонам вирішувати суперечки мирно і відповідально, без застосування сили чи насильства. KFOR продовжує стежити за ситуацією і готовий втрутитися для забезпечення безпеки всіх громад у відповідності зі своїм мандатом, наданим резолюцією 1244 Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент Косово Хашим Тачі заявив, що Вашингтон повинен відігравати провідну роль в процесі нормалізації відносин його країни з Сербією.

Додамо, у зв'язку з ситуацією резидент Сербії Олександр Вучич привів сербську армію в повну боєготовність після того, як косовська поліція провела арешти сербів, що проживають на півночі краю.

Раніше Вучич заявив, що Сербія повинна остаточно визнати, що не має ніякого контролю над Косово.

 

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