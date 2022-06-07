НАТО відмовляється гарантувати РФ нерозміщення ядерної зброї у Фінляндії та Швеції

"Кожна держава має в ядерній сфері свободу приймати або не приймати зброю. Не йдеться про те, щоб встановлювати обмеження. Тож питання ядерної зброї кожна країна, що входить до НАТО, вирішує суверенно", - розповів Гран.

На питання журналіста, чи очікує НАТО військової реакції або демонстрації сили з боку Росії у відповідь на вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції, він відповів, "росіяни самі заявили, що це не є необхідним, і я не думаю, що це було б виправданим кроком".

Нагадаємо, після оголошення Фінляндією і Швеції своїх намірів вступити в НАТО Росія почала погрожувати країнам ядерною зброєю.

В НАТО вважають, що загроза застосування ядерної зброї з боку Росії й надалі існує.

При цьому стало відомо, що Швеція і Фінляндія не встигнуть вступити в НАТО в ході червневого саміту в Мадриді.

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