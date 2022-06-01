Генсек НАТО відреагував на ядерний шантаж з боку Росії

Загроза застосування ядерної зброї з боку Росії й надалі існує. НАТО пригрозило Москві тим, що це може абсолютно змінити війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, НАТО й надалі слідкує за поведінкою Росії, у тому ж числі за ядерними навчаннями та риторикою, яку використовує голова Кремля Володимир Путін.

Генеральний секретар зауважив, що ядерний шантаж є небезпечним та підвищує напруженість, однак Росія досі не змінила своєї позиції щодо цього.

"Ми нагадуємо Росії, що вони погодилися з тим, що ядерна війна не буде виграшною, тому її не можна починати. Використання ядерної зброї Росією абсолютно змінить цей конфлікт", - відзначив Столтенберг.