Столтенберг: НАТО зупинило практичне співробітництво з РФ після анексії Криму

НАТО неодноразово закликало Росію звільнити полонених моряків

В НАТО упорно трудились, чтобы построить стратегическое партнерство с Россией, но после аннексии Крыма, отравления Скрипалей в Солсбери и нарушения Договора о ракетах все практическое сотрудничество между Альянсом и Россией было приостановлено. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорится в годовом отчете работы Альянса за 2018 год.

Генсек отметил атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе и захват россиянами украинских моряков. Столтенберг заявил, что НАТО неоднократно призывало Россию освободить военнопленных.

"Агрессивные действия России в Украине, ее дестабилизирующее военное поведение и использование гибридных действий против стран в евроатлантическом регионе значительно изменили международную среду безопасности - снижение стабильности и безопасности и увеличение непредсказуемости", - сказал он.

Напомним, раннее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что у Украины нет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, однако, сдержать ее может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Отметим, Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание оккупированного Крыма российским. За соответствующий документ проголосовали 427 конгрессменов.