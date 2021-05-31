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НАТО обмежить доступ білоруських спостерігачів до своєї штаб-квартири

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири Альянсу. Штаб-квартира НАТО базується у бельгійській столиці - Брюсселі.

Про це йшлося на онлайн-брифінгу генсека НАТО для журналістів.

Ввести обмеження на допуск дипломатів з Білорусі до брюссельської штаб-квартири НАТО вирішили на тлі останніх вчинків білоруського режиму та заяв представників Білорусі.

"Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО. І ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО, грунтуючись на нашій оцінці заходів безпеки в штаб-квартирі", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Білорусі звинуватив НАТО у нібито підготовці до ведення військових дій проти Білорусі. Міністр заявив, що це викликає в офіційного Мінська "занепокоєння і заклопотаність".

Після цього Столтенберг прирівняв Білорусь до Росії, заявивши, що ці країни однаково пригнічують демократію. Генсек НАТО також допустив, що Білорусь могла примусово посадити літак авіакомпанії Ryanair у координації з Росією.

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