НАТО звинуватило РФ у втручанні в справи Балкан

Столтенберг заявив, що РФ повинна поважати рішення країн щодо вступу в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в попытках повлиять на процесс приема балканских стран военного альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Такое заявление генсек НАТО сделал в тот день, когда Республика Северная Македония подписала протокол, что открывает ей дорогу к вступлению в НАТО.

"Россия пытается вмешаться в политические процессы в суверенных странах. Я считаю это не правильно", - заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что НАТО уважает решение независимых суверенных государств, независимо от того, хотят ли они вступить в НАТО или нет.

"В Скопье мы видели, что большинство в парламенте, большинство политических партий хотели вступления в НАТО, и мы это приветствуем. Но в Сербии, например, они четко заявили, что не хотят вступать в НАТО, и мы уважаем это. Россия должна уважать решение суверенных государств, если они хотят вступить в НАТО, даже если ей это не нравится", - сказал Столтенберг.

РБК-Украина сообщало, послы 29 государств НАТО и Македонии 6 февраля подписали в штаб-квартире Альянса в Брюсселе протокол о вступлении страны в организацию.

Напомним, Европейский союз начнет переговоры с Республикой Северная Македония о членстве в ЕС летом 2019 года.