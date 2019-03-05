У НАТО відновили військові плани через дії Росії в Арктиці

РФ розмістила в Арктиці радарні та інші оборонні системи

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скаппаротти заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Скаппаротти рассказал, что РФ разместила в Арктике радарные и другие оборонные системы, а также открыла новые аэродромы.

"В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна", - сказал Скапарротти.

До этого глава ВМС США Ричард Спенсер заявлял, что США могут отправить летом 2019 года в Арктику группу военных кораблей для проверки их работоспособности в экстремальных условиях.

Напомним, также Великобритания заявила, что собирается усилить свои позиции в арктическом регионе для защиты северного фланга НАТО от России. Британские военные уже начали развертывание своих сил в Арктике. Выступая перед британскими морскими пехотинцами на новой военной базе Бардуфосс на севере Норвегии.

Ранее начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри сообщил, что самолеты и корабли РФ пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом.