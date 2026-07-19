НАТО обещает Украине 140 млрд евро: реально ли получить эти деньги

Североатлантический альянс берет на себя масштабные обязательства по поддержке Киева на фоне прекращения американского финансирования. НАТО планирует выделить Украине 140 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов, но реально ли получить всю эту сумму?

Издание РБК-Украина анализирует этот вопрос со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung .

На саммите НАТО в Анкаре 32 государства Альянса официально зафиксировали цифру помощи. В 2026 году Украина должна получить 70 миллиардов евро, которые пойдут на военную технику, обучение солдат и стратегическую поддержку.

Следующий, 2027 год, не станет исключением. Страны пообещали сохранить финансирование на эквивалентном уровне. Это решение явилось ответом на новую политическую реальность в Вашингтоне.

Трамп больше не дает денег

Дональд Трамп остановил прямое финансирование Украины, и теперь основная тяжесть ложится на плечи европейцев. Посол США в НАТО Мэттью Витакер заявил, что его страна уже сделала для Украины больше, чем кто-либо другой.

Следовательно, Европа вынуждена самостоятельно искать ресурсы. Показатель успеха теперь зависит от "справедливого распределения" расходов между европейскими столицами, но есть серьезные разногласия, отмечает NZZ.

Кто платит больше всего

География помощи неоднородна. Германия и Великобритания уверенно держат лидерство. По данным Кильского института мировой экономики, цифры распределились следующим образом:

Германия выделила в бюджете на 2026 год 11,5 млрд евро.

Великобритания выделит около 4,4 миллиарда евро.

Норвегия заложила впечатляющие 7,6 млрд евро (80% суммы — на оружие).

Швеция в начале года прибавила еще 1 миллиард евро.

Дания и Нидерланды остаются надежными партнерами. Они стабильно оказывают помощь, хотя весенние пакеты были скромнее предыдущих.

Страны-аутсайдеры и проблемы Европы

Не все великие игроки спешат открывать кошельки. Франция, Италия и Испания значительно отстают от лидеров. Их вклады не соответствуют статусу мощных экономик, что вызывает напряжение внутри НАТО.

Сейчас реальная сумма, полученная до конца апреля, составляет около 10 млрд евро. Если темпы не ускорятся, до конца года союзники могут выйти на 30 миллиардов вместо обещанных 70. Ситуация нуждается в радикальном ускорении логистики и закупок, говорится в статье.

Эксперты призывают к осторожности. История свидетельствует, что громкие заявления не всегда становятся реальными и цифры Кильского института демонстрируют печальную статистику.

За четыре с половиной года войны европейские институции и страны обещали 400 миллиардов евро. Однако в Киев поступило только 180 миллиардов, что меньше половины заявленного.

Цель в 140 миллиардов в два года выглядит амбициозно. Но без активной позиции Франции и Италии достичь ее будет очень тяжело. Европа должна доказать, что способна держать удар самостоятельно, заключают в NZZ.