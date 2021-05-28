У НАТО стурбовані застосуванням важкого озброєння бойовиками на Донбасі

У НАТО глибоко стурбовані порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також застосування бойовиками важкого озброєння. Північноатлантичний альянс також висловив підтримку територіальної цілісності України.
Про це повідомляє прес-служба НАТО.
Відповідну заяву зробив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром, Міністром з питань реінтеграції України Олексієм Рєзніковим.
Під час зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою та євроатлантична інтеграція України.
"На зустрічі пан Джоане висловив глибоку стурбованість союзників з приводу порушень режиму припинення вогню і використання важкої зброї підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Він також висловив тверду підтримку союзниками суверенітету і територіальної цілісності України", - повідомили в НАТО.
Також він закликав Україну зосередитися на системних реформах для євроатлантичної інтеграції.
Крім цього Джоане висловив сподівання, на проведення найближчим часом засідання Комісії НАТО-Україна.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий. При цьому застосовувалися заборонене озброєння, зокрема, міномети 120-калібру. Також з початку поточної доби в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий.