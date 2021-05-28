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У НАТО стурбовані застосуванням важкого озброєння бойовиками на Донбасі

Автор: Ігор Литвиненко

У НАТО глибоко стурбовані порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також застосування бойовиками важкого озброєння. Північноатлантичний альянс також висловив підтримку територіальної цілісності України.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Відповідну заяву зробив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром, Міністром з питань реінтеграції України Олексієм Рєзніковим.

Під час зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою та євроатлантична інтеграція України.

"На зустрічі пан Джоане висловив глибоку стурбованість союзників з приводу порушень режиму припинення вогню і використання важкої зброї підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Він також висловив тверду підтримку союзниками суверенітету і територіальної цілісності України", - повідомили в НАТО.

Також він закликав Україну зосередитися на системних реформах для євроатлантичної інтеграції.

Крім цього Джоане висловив сподівання, на проведення найближчим часом засідання Комісії НАТО-Україна.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий. При цьому застосовувалися заборонене озброєння, зокрема, міномети 120-калібру. Також з початку поточної доби в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий.

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