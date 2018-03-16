НАТО не хоче нової "холодної війни", - Столтенберг

НАТО не хоче повернення часів "холодної війни" з Росією, але висловлює підтримку позиції Британії щодо отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає AFP.

Столтенберг зазначив, що отруєння екс-розвідника є "прикладом безрозсудної поведінки", на що військовий альянс реагує відповідно. Однак зазначив, що політичний діалог має продовжуватись.

"Ми не хочемо нової "холодної війни", ми не хочемо нової гонки озброєнь, Росія - наш сусід, тому ми повинні продовжувати прагнути до поліпшення відносин з Росією", - сказав він в ефірі радіо BBC.

Столтенберг зазначив, що за останній час проти Росії ввели ряд санкцій, але повністю ізолювати країну - не вихід.

Він додав: "У якийсь момент Росія зрозуміє, що в її інтересах не протистояти нам, а співпрацювати з нами, і ми готові це зробити, якщо вони будуть дотримуватися основних норм і правил міжнародної поведінки".

Нагадаємо, про те, що НАТО не хоче нової "холодної війни", генсек вже неоднорозаво заявляв. Зокрема, у жовтні 2014 року, у червні та жовтні 2016.

6 березня 2018 року подібну заяву Столтенберг зробив після заяви президента Росії Володимира Путіна про нове ядерне озброєння. Генсек заявив, що сподівається уникнути гонки озброєнь та вкотре закликав Росію дотримуватися Договору про проміжні ядерні озброєння.