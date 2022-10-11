НАТО вскоре проведет плановые учения ядерных сил сдерживания, - генсек

НАТО в ближайшее время проведет плановые учения ядерных сил сдерживания. Они должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны России.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Это давно запланированные учения, которые мы проводим ежегодно и внесли их в график учений задолго до нападения на Украину. Учения Steadfast Noon направлены на обеспечение эффективности и безопасности наших ядерных сил сдерживания. Наша позиция открыта. Было бы странно, если бы мы сейчас отменили эти плановые учения из-за войны в Украине, это был бы неправильный сигнал", - отметил генсек НАТО.
Он также отметил, что предполагаемое поведение стран НАТО – это путь к предотвращению эскалации. Альянс намерен обеспечивать мир и предотвращать нападение на свои границы.
"Если бы сейчас возникла основа для каких-то недоразумений в Москве о нашей готовности защищаться, это было бы риском для эскалации", - подчеркнул Столтенберг.
По информации Financial Times, в недельных учениях Steadfast Noon будут задействованы 14 членов НАТО и самолеты, способные нести ядерное оружие, а также дополнительные средства, такие как самолеты разведки и дозаправщики.
Ранее Столтенберг заявил, что следующая встреча международной контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже завтра, 12 октября. На ней планируют обсудить первоочередные нужды ВСУ.
Генсек НАТО также отметил, что победа России в войне против Украины станет поражением Североатлантического альянса. По его словам, этого нельзя допустить.
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