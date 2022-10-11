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Победа России в войне на Украине станет поражением НАТО, - Столтенберг

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Вторник 11 октября 2022 16:44
Победа России в войне на Украине станет поражением НАТО, - Столтенберг Фото: Победа России в войне в Украине станет поражением НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Победа России в войне против Украины станет поражением Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Победа России в войне в Украине станет поражением НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, этого нельзя допустить. Именно поэтому Североатлантический альянс планирует усилить и сохранить поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать территории от российской оккупации.

"Украина набрала обороты и продолжает добиваться значительных успехов, в то же время когда Россия все чаще использует ужасающие неизбирательные атаки по гражданскому населению и более важные объекты инфраструктуры", - добавил генсек.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО.

Позже сообщили, что в результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.

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