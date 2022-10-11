Победа России в войне на Украине станет поражением НАТО, - Столтенберг
Победа России в войне против Украины станет поражением Североатлантического альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Победа России в войне в Украине станет поражением НАТО", - сказал Столтенберг.
По его словам, этого нельзя допустить. Именно поэтому Североатлантический альянс планирует усилить и сохранить поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать территории от российской оккупации.
"Украина набрала обороты и продолжает добиваться значительных успехов, в то же время когда Россия все чаще использует ужасающие неизбирательные атаки по гражданскому населению и более важные объекты инфраструктуры", - добавил генсек.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО.
Позже сообщили, что в результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.
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