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НАТО необхідно висунути Путіну зустрічні вимоги на його "гарантії безпеки", - Міноборони Литви

Автор: Ольга Белей

Північноатлантичний альянс у відповідь на вимоги Москви про гарантії безпеки для Росії повинен висунути зустрічні. З такою пропозицією виступив у вівторок міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ультимативні вимоги Росії повинні бути відкинуті і висунуті свої вимоги, так як позначені заходом червоні лінії були не раз Кремлем порушені", - заявив глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас.

Арвідас Анушаускас також зазначив, що у нього немає великих очікувань щодо запланованих на січень переговорів між Росією і США, на яких планується обговорити контроль над ядерною зброєю і зростаючу напруженість навколо України.

На думку глави Міноборони Литви, вимоги Росії порушують міжнародне право і не забезпечать стабільності в Східній Європі.

Нагадаємо, також глава МЗС оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він підкреслив, що українська сторона є активним учасником, який викладає свою позицію.

Додамо, в Росії заявили, що не бачать необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про "гарантії безпеки" і додали, що в них беруть участь тільки США і РФ.

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Литва