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НАТО необходимо увеличить свои расходы, чтобы предотвратить угрозу со стороны РФ, - МИД Эстонии

Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Союзники Украины должны увеличить свои ежегодные расходы на оборону до 2,5% ВВП, поскольку агрессия РФ вызвала опасения по поводу ее будущих намерений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит Bloomberg.

"В то время как правительство Эстонии недавно согласовало минимальный порог в 3%, большинству членов НАТО не удалось достичь порога в 2%, установленного в 2006 году", - говорится в материале.

Согласно предложению Эстонии, четверть расходов также пойдет на покупку нового военного потенциала. Рейнсалу считает, что страны по-разному воспринимают угрозу со стороны РФ.

Эстония и соседняя Латвия договорились о совместном приобретении систем ПВО до 2025 года, а пока будут просить союзников о предоставлении поддержки на ротационной основе. На саммите в Вильнюсе Эстония, Латвия и Литва обратятся в НАТО за противовоздушной поддержкой, которая сейчас рассматривается как серьезная уязвимость.

Рейнсалу призвал НАТО отказаться от соглашения о сотрудничестве с Россией с 1997 года - это мероприятие, по его словам, также было поддержано Польшей - и необходимо наметить планы по членству Украины в Североатлантическом альянсе после окончания войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что министры иностранных дел НАТО обсудят начало разработки многолетней программы поддержки для Украины.

Позиция НАТО относительно членства Украины в альянсе не изменилась. Однако без победы в войне с Россией вопрос вступления не будет иметь значения.

Когда война закончится, странам Североатлантического альянса нужно будет принять меры, чтобы Украина смогла сдерживать предстоящую агрессию России.

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