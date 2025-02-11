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WP узнала, объявит ли новый глава Пентагона о военной помощи Украине на "Рамштайне"

Вторник 11 февраля 2025 15:41
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WP узнала, объявит ли новый глава Пентагона о военной помощи Украине на "Рамштайне" Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе будет участвовать в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Вероятно, он не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Хегсет поедет на встречу в формате "Рамштайн", которая состоится завтра, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Впервые с начала полномасштабной войны такое заседание созвали не США, а Великобритания.

WP пишет, что от Хегсета не ожидается никаких заявлений насчет новой военной помощи Украине. При этом неназванный американский чиновник рассказал газете, что глава Пентагона не собирается проводить отдельные встречи с украинскими коллегами, он скорее будет "слушателем" на "Рамштайне", а также на встрече министров обороны НАТО в четверг, 13 февраля.

"Министр подтвердит приверженность президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) дипломатическому прекращению войны в Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в оказании помощи Украине в сфере безопасности", - отметили в Пентагоне перед отъездом министра обороны.

Высокопоставленный дипломат НАТО рассказал WP, что конструктивный диалог с новой американской администрацией, а также обязательство США сделать все возможное, чтобы Украина продолжала борьбу, "будут самыми важными результатами встречи".

Участие Хегсета в "Рамштайне"

Напомним, о планах нового главы Пентагона Пита Хегсета участвовать во встрече в формате "Рамштайн" стало известно на прошлой неделе.

Помимо Бельгии он также посетит Германию и Польшу. Ожидается, что министр обороны будет обсуждать войну России против Украины, а также необходимость того, чтобы Европа отыгрывала ведущую роль в помощи Украине.

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