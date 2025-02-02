НАТО в ближайшее время обсудит увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП, - Рютте

По его словам, партнеры по Альянсу примут решение относительно точных деталей оценки (процентного взноса от ВВП на оборону, - ред) в ближайшие месяцы, "учитывая следующий саммит НАТО в Гааге в июне".

"Но я могу вас заверить в одном: это будет намного, намного, намного больше 2%", - сказал он.

Как пишет издание, на саммите дипломаты ожидают "ожесточенных переговоров относительно высшей цели" - сначала 3 или 3,5%, поэтому в этом контексте Рютте призвал партнеров по Альянсу к большей солидарности.

"НАТО должно держаться вместе как Альянс. Но бремя должно быть справедливо распределено между Европой, Канадой и США. Чтобы американцы не платили слишком много, а мы не платили слишком мало", - констатировал генсек.