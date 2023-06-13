НАТО настаивает на единых стандартах для решения проблемы поставок снарядов Украине, - Reuters

Главы ведущих оружейных компаний на этой неделе встречаются с министрами обороны стран НАТО, чтобы обсудить увеличение производства и стандартизацию артиллерийских снарядов, поскольку война в Украине истощает запасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в феврале, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем западные страны могут их произвести. Начало украинского контрнаступления наверняка приведет к еще большему использованию.
Но отсутствие единых стандартов среди различных производителей затруднило поток поставок боеприпасов.
"Речь идет о том, чтобы ускорить процесс стандартизации НАТО, чтобы обеспечить более бесперебойные поставки, что поможет предотвратить задержки и дефицит в будущем", - сказал агентству Reuters представитель НАТО на условиях анонимности перед встречей в Брюсселе.
Среди приглашенных: BAE Systems, турецкий производитель дронов Baykar, General Dynamics, холдинг KNDS, представляющий производителя Leopard 2 KMW и французскую Nexter, Kongsberg, Leonardo, Lockheed, MBDA, Mesko, Nammo и Northrop Grumman.
НАТО ведет переговоры с представителями промышленности об увеличении оборонного производства с прошлого года, но альянс впервые проводит встречу такого высокого уровня. Он состоится на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг-пятницу 15-16 июня.
Обсуждения в четверг будут сосредоточены на том, как увеличить поставки артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов глубокого поражения, ракет с дальностью действия в сотни километров, таких как британские Storm Shadow.
Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко вырос после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но запасы союзников для собственной обороны иссякли, поскольку они направили снаряды Украине, где они используются тысячами каждый день.
В то время как НАТО обеспечивает соблюдение стандартов для патронов стрелкового оружия, такого как штурмовые винтовки, что позволяет войскам всех союзников использовать боеприпасы друг друга, с артиллерийскими снарядами все не так просто.
Хотя некоторые крупные страны НАТО согласовали определенные стандарты для 155-мм снарядов, используемых гаубицами, для поражения цели с требуемой точностью часто требуются дополнительные расчеты, говорят эксперты.
Представитель НАТО сказал, что сами компании заинтересованы в производстве боеприпасов, которые могут быть запущены несколькими странами, и ожидаются заказы на миллиарды евро, поскольку война в Украине затягивается.
Источник в оборонной промышленности приветствовал стремление НАТО к большей стандартизации и назвал его "давно назревшим".
"Если бы национальные правительства смогли заставить себя отказаться от национальных стандартов и договориться об общих стандартах НАТО, в частности, в отношении боеприпасов, это было бы кардинальным изменением", - сказал источник в Министерстве обороны.
Стандартизация также была бы полезна для 120-мм танковых снарядов.
"Это был бы настоящий переломный момент. Вы могли бы искать 120-мм снаряды по всему миру - потому что те, которые подходят для Leopard, будут работать и с Abrams", - сказал он.
Тем не менее, НАТО может столкнуться с противодействием со стороны производителей боеприпасов, поскольку такой шаг может повысить конкуренцию и снизить цены.
"За всей проблемой боеприпасов стоят нелицеприятные деловые интересы", - сказал источник в отрасли.
"Компании делают деньги на том, что боеприпасы не взаимозаменяемы, что они могут доминировать на своих национальных рынках со своими боеприпасами", - добавил он.
Стремление к большей стандартизации происходит в критический момент, когда оборонные компании уже видят на горизонте гораздо более крупные заказы, поскольку НАТО на своем саммите в Вильнюсе в июле собирается поднять план по количеству боеприпасов, которые союзники должны накопить.
Более года войны в Украине привели к сильному расходованию национальных запасов. До этого многие страны НАТО истощили свои запасы, поскольку правительства считали войны на истощение с крупными артиллерийскими боями делом прошлого.
"Пройдет от шести до десяти лет, прежде чем все склады боеприпасов в Европе снова будут заполнены", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.
Rheinmetall является одним из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов и собирается увеличить свои производственные мощности до 600 тысяч с 450 тысяч 155-мм снарядов в год.
Напомним, 5 мая Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ЕС передаст Украине 1 млн снарядов 155 мм и более тысячи ракет.
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