НАТО має намір передати Україні обладнання для захисту від хімічних та ядерних загроз

"Я очікую, що завтра союзники погодять надання додаткової підтримки (Україні - ред.). Це включає допомогу у сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститись від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз", - сказав Столтенберг.

Він вчергове заявив позицію НАТО щодо недопущення виходу війни за межі України.

"Ми рішучі зробити все, що ми можемо, щоб підтримати Україну. Але ми маємо відповідальність гарантувати, що війна не вийде за межі України та не стане конфліктом між Росією та НАТО", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше видання New York Times повідомляло, що завтра на саміті НАТО країни-члени планують обговорити питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї. На зустріч готується приїхати і президент США Джо Байден.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що вважає реальною загрозою використання Росією хімічної зброї в Україні.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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