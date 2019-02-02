НАТО не має наміру розміщувати нові ядерні ракети в Європі

Північноатлантичний альянс не буде "наслідувати Росію"

Североатлантический альянс (НАТО) не намерен размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нам не нужно подражать тому, что делает Россия", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время, по его словам, альянс должен быть уверен, что его средства сдерживания являются эффективными.

"Мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания", - заявил генсек НАТО.

Он также отметил, что видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу членам альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО продолжит работать с Россией по этому вопросу.

Напомним, члены НАТО поддержали выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и выразили сожаление, что Россия продолжает отрицать нарушения, отказывается предоставить какой-либо заслуживающий доверия ответ и не предпринимает никаких очевидных шагов к соблюдению договора.