НАТО підтримало вихід США з ракетного договору з Росією

Ілюстративне фото (nato.int)

НАТО закликає РФ знищити ракети 9М729

Союзники НАТО рішуче підтримали вихід Сполучених Штатів Америки з Договору про ракети середньої і меншої дальності і заявили про істотне порушення Росією своїх зобов'язань за Договором. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

Союзники НАТО висловили жаль, що Росія продовжує заперечувати порушення, відмовляється надати будь-яку відповідь, яка заслуговує довіри, і не вживає ніяких очевидних кроків для дотримання договору.

Альянс закликав Москву використовувати найближчі шість місяців для того, щоб відновити дію ДРСМД. НАТО закликає РФ знищити ракети 9М729.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять відповідне озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і меншої дальності.

РБК-Україна повідомляло, що держсекретар США Майк Помео заявив, що США припиняють участь у Договорі про ракети середньої і меншої дальності з 2 лютого. Помпео звинуватив Росію в істотному порушенні Договору про РСМД, що підриває можливість Москви і Вашингтона поліпшити відносини. США вимагають від Росії знищення крилатої ракети наземного базування, яка порушує ДРСМД.