Франція закликала Росію виконати вимоги США за ракетним договором

Ілюстративне фото (defense.gouv.fr)

У Парижі пообіцяли заохочувати діалог із Росією і проводити консультації з партнерами за НАТО

Влада Франції закликає Росію скористатися шестимісячним періодом призупинення членства Сполучених Штатів у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і повернутися до повного його дотримання. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Франції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою, Франція ці півроку обіцяє заохочувати діалог із Росією і проводити консультації з партнерами за НАТО.

У французькому МЗС підкреслили, що негативно ставляться до того, що Росія може відмовитися від виконання вимог США, у результаті чого вони остаточно вийдуть з угоди.

Претензії США пов'язані з російською ракетою 9М729 - вони наполягають, щоб Москва знищила ці ракетні системи, оскільки вони є порушенням договору, однак Росія з цим не згодна.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти новий Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з більш широким колом учасників, ніж США і Росія.